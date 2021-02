Florin Citu: "Vom acorda un ajutor de 5.000 de lei familiilor victimelor de la Matei Bals"

Medicii atrag atentia ca reactiile la vaccinul anti-COVID pot fi mai severe dupa a doua doza. ”Haideți să vă spun ce s-a întâmplat cu colegii mei, sau ce s-a întâmplat după ce toți am făcut rapelul. Suntem 500 de persoane care am

Cristian Tudor Popescu este revoltat de cazul bebelusului din Suceava care a murit in urma botezului. CTP este de parere ca ritualul botezului trebuie schimbat pentru a nu mai pune in pericol viata nou-nascutilor. ”E o stupizenie, toarna-i de 3 ori apa cu cana pe cap. Nu-l primeste

Un violator in serie a fost retinut in Capitala. Potrivit informatiilor, barbatul este de profesie actor si a aparut in mai multe reclame TV. Acesta ameninta femeile pe strada sau in lifturi cu un cutit. Polițiștii au primit plângeri de la trei femei, dar nu exclud ca individul

Scriitorul Florin Toma, fost pacient al Spitalului Matei Bals din Capitala, a declarat ca in perioada in care a fost internat nu era caldura in spital. Potrivit declaratiilor acestuia singurele zile in care temperatura in salon a fost mai acceptabila au fost cele in care era cald afara.