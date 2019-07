Fosta angajata a presupusului criminal din Caracal, marturii terifiante: "Fierbea la caini"

Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor care au avut loc in Caracal, si-a recunoscut faptele. Barbatul a marturisit ca el le-a rapit si ucis pe Alexandra si Luiza. "Da, este adevărat. A recunoscut că le-a omorât pe amândouă. Sunt două fapte de omor.

Cazul socant din Caracal a ingrozit intreaga Romanie. Pe retelele de socializare, internautii cer pedeapsa cu moartea in cazul criminalului in serie. In mediul online, circula o petitie prin care se cere reintroducerea pedeapsei cu moartea in Romania. Aceasta a fost semnata deja de aproape