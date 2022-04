Fostul sot al Oanei Cuzino, in stare grava la spital. Afaceristul ar fi in coma

Conform gândul.ro, omul de afaceri ar fi fost implicat intr-un accident suspect in locuinta sa din Snagov, iar in acest moment politia face cercetari, dupa ce s-a autosesizat. Afaceristul, care este internat la Spitalul Elias, este în comă, are fracturi craniene, a suferit o hemoragie cerebrală și are ambii plămâni afectați.Se pare ca politistii ajunsi la locuinta sa din Snagov au crezut initial ca acesta a fost atacat cu o bata de baseball, dar s-a descoperit ulterior că bărbatul mergea cu spatele în curte, s-a dezechilibrat şi a căzut într-o groapă adâncă de 1 m, groapă în care se afla şi o scară.Yoav Stern este un milionar de origine israeliană. Oana Cuzino și Yoav Stern au fost căsătoriți timp de 12 ani, în intervalul 2002-2014. După divorț, el s-a concentrat asupra afacerilor.