Franta intra din nou in lockdown. Anuntul facut de presedintele Emmanuel Macron

In ultimele 24 de ore a fost inregistrat un record absolut de noi imbolnaviri cu coronavirus in Romania. Potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica au fost raportate 6.481 de cazuri noi de coronavirus, cu peste 1.000 de infecții mai mult decât cu o zi în

Franta va intra din nou in lockdown nationala incepand de vineri pana la 1 decembrie, a anuntat presedintele Emmanuel Macron. "Am decis că trebuie să reintrăm începând de vineri în izolarea care a stopat virusul. Măsura este valabilă pentru întreg

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, joi, la Constanta ca urmeaza 3-4 saptamani grele pentru Romania in ceea ce priveste numarul imbolanavirilor cu coronavirus. Autoritatile incearca sa atinga un platou al infectarilor. De asemenea, ministrul a precizat ca, la nevoie, pentru tratarea

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a facut un avertisment dur pentru Europa. Potrivit ultimelor statistici, rata deceselor a crescut cu 40% la nivelul Europei. “In acest moment suntem mult in urma virusului in Europa, astfel incat a i-o lua inainte va necesita o accelerare serioasa

Nelu Tataru a anuntat ca locurile la Terapie Intensiva sunt limitate in toata tara. In total, sunt 1200 de paturi la ATI, in toata tara. Dintre acestea 800 sunt deja ocupate. Ministrul Sanatatii a explicat ca paturile se pot elibera doar prin vindecare sau prin deces. Ministrul Sanatatii a precizat