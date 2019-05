Frigul si furtunile violente pun stapanire pe Romania

Temperaturile vor scadea, iar vremea va fi instabila. Se vor semnala averse si descarcari electrice in cea mai mare parte a tarii. Cantitatile de apa vor fi insemnate, in special in vestul tarii.Izolat va cadea grinda, iar vantul va sufla slab pana la moderat, cu intensificari in zona montana. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 şi 23 de grade, cu cele mai mari in Lunca Dunarii. În Capitală vor fi averse, însoţite de descărcări electrice, spre seară. Dimineata, 10-12 grade si temperatura maximă, 22...24 de grade. Luni, vremea va fi în general instabilă.Conform meteorologilor, în cea mai mare parte a ţării se vor semnala averse, însoţite de descărcări electrice şi izolat căderi de grindină. Local cantităţile de apă vor fi mai însemnate, iar pe crestele montane treptat precipitaţiile vor fi mixte. Local şi temporar vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime, sub 20 de grade in vestul, nordul si centrul ţării până la 13-14 grade în depresiuni si intre 20 si 25 in restul ţării, la Giurgiu.