Gabriela Firea renunta la Taxa Oxigen

Coronavirusul a ajuns in alte doua tari europene. Este vorba despre Croatia si Austria. Doua persoane au fost confirmat cu coronavirus la Tirol, Austria, si un caz in in Croatia. Una dintre cele doua persoane infectate din Austria a calatorit recent in Italia. Ultimele

Ministrul Sanatatii Victor Costache a anuntat ca nu exista pana in prezent niciun caz de coronavirus in Romania. Sase persoane se afla in carantina, iar alte 1000 de persoane sunt izolate la domiciliu. "Avem inca sase persoane in carantina in Bucuresti. La domiciliu ar trebui sa fie undeva in