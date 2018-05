Gata cu vremea frumoasa. Vin ploile si vijeliile

In urmatoarea perioada, meteorologii anunta temperaturi mult mai scazute si ploi cu descarcari electrice si vijelii. Cel mai urat va fi la sfarsitul acestei saptamani, cand ploile vor pune stapanire pe majoritatea zonelor tarii. Se vor inregistra poli moderate insotite de descarcari electrice in Crisana, Transilvania si Moldova, iar temperaturile vor scadea considerabil, situandu-se in jurul valorii de 19 grade Celsius.Ploi si temperaturi scazute se vor inregistra si in Dobrogea si Muntenia, dar si in Oltenia, potrivit dcnews.ro.