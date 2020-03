George Burcea, reactie acida dupa ce Andreea Balan a facut declaratii publice despre divort

Andreea Balan a facut joi seara declaratii in premiera despre divortul de actorul George Burcea. Artista a marturisit ca sotul sau s-a schimbat foarte mult inca din luna decembrie.Devenise foarte agresiv verbal si incepuse sa lipseasca de acasa noaptea. Imediat dupa aceste declaratii, George Burcea a postat pe pagina sa de socializare un mesaj acid. Sotul Andreei Balan a vorbit despre consumul de droguri, despre cariera sa, dar si despre viata de familie."După o perioadă de 5 ani, am decis să pun capăt relației cu Andreea. Dacă nu mai locuim sub același acoperiș, nu înseamnă că mi-am abandonat copiii. Locuiesc la 7 km de ei și îi vizitez la 2-3-5 zile (în funcție de activitățile profesionale), iar după ce trece gripa vom petrece și mai mult timp împreună prin parcuri /săli de repetițîi, platouri sau excursii.-Dacă despre mine, care sunt aici, în București, lângă copii, spuneți că i-am abandonat, atunci ce părere aveți de părinții care i-au lăsat la maternități, i-au aruncat la coș, i-au lăsat pe străzi, la rude, vecini, au plecat din țară sau și mai rău, au intrat în pușcărie din cauza unei crime, de exemplu...?!De ei ce spuneți?- Este cert faptul că fetițele mele suferă pentru că nu sunt acolo în fiecare zi, dar în același timp consider că ei, copiii, suferă mai mult dacă se dezvoltă într-o familie cu violență fizică sau psihică, cu țipete și frustrări din partea părinților.-Andreea m-a prezentat vouă, publicului mai larg, ca fiind cel mai bun soț și mai ales tată..... Vă confirm că așa am fost. Am spălat, călcat, am făcut curățenie, mâncare, cumpărături, am spălat copiii, n-am dormit multe nopți pentru a sta cu ei (oricum era datoria mea de părințe), am ajutat-o pe Andreea și la treburile pe care le-a avut din punct de vedere profesional și, în același timp, am filmat pentru alții (filme în UK, America, Germania, Italia, India, România), reclame, proiecte de film personale în care am băgat mulți bani (banii munciți de mine, nu de alții), repetiții/spectacole la teatru, dezvolt ceva business cu un prieten (unde am investit foarte mulți bani - tot ai mei), am făcut producție de la zero (cu colegii din casă de producție/ong) și reclame pentru diferite branduri, scriu la roman, piesa de teatru și film, încerc să atrag bugete și să fac multe alte activități...-Revenind la familie și la treburi: am făcut toate aceste lucruri în casă pentru că bunica m-a învățat să fac de toate (te iubesc, bunico), pentru că am bun simț și mai ales pentru că mereu am considerat că femeia NU trebuie să fie sclavă în casă (așa cum au fost bunicile și chiar mamele noastre), iar bărbatul să fie servit ca un rege.... Am considerat că implicarea bărbatului este imperios necesară (cu o limita de bun simț), pentru bunul mers al familiei și mai ales pentru psihicul copiilor.- Totodată am încercat să împart treburile în casă în așa fel încât soția să-și poată face treaba mereu, pentru că un artist care este pe piață de 20 de ani produce mult și niciodată nu poți compara cu cât poate produce un actor abia ieșit din facultate...- În același timp, datorită acestor înțelegeri, eu am putut să fiu alături de familie, alături de teatru, film, iar când am prins oportunitatea, am investit proprii bani în proiecte în care am crezut. Și am fost singurul care a crezut în toate proiectele. Mereu.- Poliția Ilfov nu “m-a filat mult timp”... așa cum au scris “genialele” ziare sau cum IPJ a dat comunicat (cred), ci au fost informați de Andreea. Spun asta pentru că eram de față când s-a întâmplat acest lucru. Tot acolo eram când mi s-a cerut politicos să eliberez “platoul de filmare”. Andreea știa că eu am consumat substanțe. De unde? Și-a însușit telefonul meu de multe ori când eram în lumea viselor, apoi a început să întrebe în dreapta și-n stânga.- Faptul că am început să scriu la carte nu m-a făcut să o iau razna (cum au spus anumiți apropiați…) sau să-mi deschidă răni din trecut, ci mi-a dat o putere și mai mare să lupt pentru cauză și să transform această poveste într-o formă de artă: - campanie - roman-piesă de teatru și film. Iubesc mult ceea ce fac și am nevoie de liniște și susținere morală de la cei din jur pentru a face lucruri cât mai bune… Și de susținere morală aveam și la toate proiectele pe care le-am dezvoltat... sau măcar să nu mi se reproșeze (de sute de ori), că investesc prost și că ar trebui să fac altceva).- Faptul că eu am consumat o substanță interzisă de lege nu văd de ce ar fi problema întregii țări... Pe lângă asta, să știți că mi-am luat problema” cu banii munciți de mine, nu de mama, Andreea sau din banii voștri. Nu uitați că am voie să fac ce vreau cu banii mei, iubiților.... Pe lângă acest aspect, în ultimii 5 ani nu știu dacă m-am îmbătat de 5 ori și atunci a fost de ziua mea, din banii mei, și într-un loc sigur, nu în club, pe stradă sau la volan. Conform legii eu am greșit și totodată mi-am și asumat acest lucru, iar mai târziu voi plăti.- Tot legat de substanțe...de unde până unde “dependent”? Ați stat la nasul meu/gură mea să mă controlați? Mi-ați cumpărat voi? Știu foarte bine să am grijă de mine, de sănătatea mea și niciodată nu m-aș duce într-o zonă dacă știu că-mi poate face rău...- Nu m-am despărtit de soție să dau iama în fetele din București. Încep un nou spectacol, joc în Biloxi și mai am și restul activităților menționate mai sus...- Am observat că domnul Burcea (tată), a ieșit în preșă în ultimul timp și m-a discreditat total. Ce poți să-i ceri unui om care și-a bătut fosta soție (mama) până la leșin, și-a omorât fosta amantă și era cât pe ce să bage un cuțit în propriul fiu....Burcea mic. În curând îi voi demonta tot ce a spus și abia aștept să-l văd cum își înghite amarul din propria cavitate bucală.- S-a discutat mult despre prezența mea în emisiunea lui Brancu și Majda. Nu mergeam dacă nu-i promiteam Majdei că o fac (am fost colegi la facultatea de teatru) și că prima și ultima emisiune la care merg, va fi a ei. Și așa am și făcut. Am mers să vorbim despre campania Sincer eu, doar că domnul prezentator, după ce m-a lăsat să-mi spun monologul (de care nu era interesat oricum), a început să primească mesaje (în direct), cu întrebările pe care trebuie să mi le adreseze (lucru pe care l-a și făcut), doar că fiind nesatisfăcut de răspunsurile mele de moldovean cu coloana ( sau prost uneori), s-a supărat și a început să primească și mai multe detalii (din familie). De la cine primea întrebările? Eiii, hai că v-ați prins.