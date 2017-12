Ger de crapa pietrele in urmatoarele zile

Temperaturile maxime se vor incadra intre -3 grade, izolat, in nord-vest si 8 grade pe litoral, iar cele minime intre -6 si 2 grade, usor mai scazute in depresiuni.Marti, temperaturile maxime se vor incadra intre -2 si 6 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -10 grade in estul Transilvaniei si 0 grade pe litoral. La munte va ninge. In restul teritoriului cerul va fi variabil si doar izolat se vor semnala precipitatii slabe. VMiercuri se vor semnala precipitatii local sub forma de ninsoare la munte si mixte, pe spatii restranse in Maramures, Transilvania si Crisana, favorizand depuneri de polei. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari pe crestele montane inalte, dar local si temporar, in prima parte a intervalului si in regiunile sud-vestice si sud-estice. Valorile termice, in crestere usoara fata de ziua precedenta, vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta data, astfel ca maximele se vor incadra intre -1 si 8 grade, iar minimele intre -4 si 3 grade. in zonele joase vor fi conditii de ceata.