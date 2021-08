Gest superb! Ce vor primii toti pompierii romani care ajuta la stingerea incendiilor in Grecia

Grecia se confrunta cu incendii puternice de vegetatie. Flacarile au facut ravagii, iar autoritatile romane au venit in sprijinul statului elen. Au trimis pompieri romani care sa ajute la stingerea incendiilor. Acestia au fost elogiati chiar in presa elena pentru tactica uimitoare pe care o aplica in aceste cazuri, pompierii romani fiind chiar numit extraterestri, oameni veniti parca de pe alta planeta.Pentru pompierii români care s-au luptat cu flăcările din Grecia, autoritățile au anunțat o vacanță gratuită, ca semn de mulțumire pentru sprijinul acordat. Aceștia vor beneficia de un sejur în statul elen.Primăria din Thassos a stabilit că va oferi gratuit vacanțe pompierilor români care ajută la stingerea incendiilor de vegetație din regiune, fiind vorba despre două zile de cazare în sezonul estival 2022. Gestul va fi realizat prin colaborare cu Georgios Stafylakis, şeful biroului din România al Organizaţiei Elene a Turismului, dar și cu sprijinul Consultatului României la Salonic."Mulţumim întregului Corp de Pompieri şi tuturor pompierilor pentru eforturile lor continue de mai multe zile, pe de o parte, pentru a contracara incendiile și, pe de altă parte, pentru a proteja zonele sensibile de apariția unor noi incendii. Mulțumim în special forțelor din alte țări care oferă ajutor și de aceea încercăm şi noi să ne aducem contribuţia, a spus Leftheris Kyriakidis, primarul din Thassos, potrivit Rador.