Gestul bizar facut de Vladimir Putin in timpul paradei din 9 mai. Sufera liderul de la Kremlin de o boala incurabila?

Se zvoneste ca Vladimir Putin ar suferi de cancer, insa nu exista nicio informatie oficiala in acest sens. Președintele Rusiei a participat la eveniment - care comemorează capitularea Germaniei naziste în 1945 - pentru a ține un discurs în timpul căruia a proiectat o imagine a forței și puterii militare rusești, în ciuda războiului neconvingător din Ucraina.Pe tot parcursul evenimentului Putin a stat cu o picioarele acoperite, iar in momentul in care a depus o coroana la Mormântul Soldatului Necunoscut s-a observat ca presedintele rus a avut un pas greo, cu o usoara schiopatare. Aceste noi indicii întăresc zvonurile persistente din utltima vreme, că Putin nu se simte bine și că sănătatea lui s-a înrăutățit în timpul războiului.