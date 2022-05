Gestul care l-a dat de gol pe Sorin Oprescu. Asa a fost prins in Grecia

Sorin Oprescu a fost retinut in Grecia, dupa ce a fugit din tara inainte ca judecatorii sa dea sentinta definitiva in dosarul in care este anchetat. Fostul edil al Capitalei a fost condamnat la 10 ani si 8 luni de inchisoare dupa ce ar fi luat mita de la un subaltern.Sorin Oprescu ar fi cerut azil politic în Grecia. Fostul primar a fost reţinut şi încarcerat într-un penitenciar de maximă siguranţă. „La data de 17 mai a.c., în urma activităţilor investigative şi de cooperare poliţienească, efectuate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia Operaţiuni Speciale, Direcţia de Investigaţii Criminale, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, în colaborare cu Centrul SELEC şi poliţiştii greci, coordonaţi de şeful ENFAST din Atena, au depistat, în zona oraşului Atena, un bărbat, de 70 de ani, urmărit la nivel internaţional”, a anunţat Poliţia Română.Sorin Oprescu a fost interceptat de Interpol in urma unui gest banal. Pentru ca are frica de zbor, Oprescu a preferat sa fuga in Grecia chiar inainte de condamnare cu masina personala pe aceeasi ruta pe care obisnuieste de ani buni sa calatoreasca.„A plecat cu mașina, pe aceeași rută prin nordul Greciei și apoi spre Atena, pe care o practică de regulă”, a explicat pentru Libertatea unul dintre cei care cunosc cazul fostului primar. Spre deosebire de Elena Udrea sau de primarul Piedone, care au plecat – în cazul lui Piedone, a încercat să plece – în pripă, înainte de condamnare, Oprescu a avut timp suficient la dispoziție, în străinătate. „Numai că el nu zboară, are o frică de avion pe care nu și-o poate controla. În ciuda rugăminților celor apropiați, Sorin Oprescu nu a reușit să treacă peste această fobie și să ia o cursă spre Dubai, Israel sau spre altă destinație de unde nu ar fi putut fi extrădat”, a explicat pentru Libertatea un om familiarizat cu circumstanțele cazului.