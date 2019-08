Gheorghe Dinca a marturisit tot: Modul socant in care a omorat-o pe Alexandra!

Potrivit avocatilor, Dinca a marturisit si ca a violat-o pe Alexandra. Barbatul sustine ca Luiza, prima victima a venit de bunavoie in casa lui, insa Alexandra a opus rezistenta.Gheorghe Dinca a declarat ca a ars-o pe Alexandra in ulei, peste care a pus si alte materiale inflamabile, precum combustibil pentru masini. In butoiul in care sustine ca a ars-o pe Alexandra au fost gasite mai multe bucati din craniu si ale fetei. Potrivit jurnalistului Luis Lazarus, se pare ca barbatul ar fi decapitat victima si i-a ars doar capul.Dincă le-a spus anchetatorilor că ar fi tranșat-o pe fată și a băgat-o în butoi, pe care l-a acoperit ulterior. Focul a fost făcut cu lemne, potrivit declarațiilor acestuia. Conform informațiilor obținute de Antena 3, Gheorghe Dincă a folosit 3 kilograme de vaselină și un rulou de carton asfaltat. Toate aceste materiale le-ar fi pus peste cadavrul adolescentei de 15 ani.