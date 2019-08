Gheorghe Dinca, noi detalii infioratoare despre cum a ucis-o pe Luiza: "Am crezut ca se preface"

Oamenii legii au cautat ore intregi telefonul Luizei intr-un lan de floarea-soarelui, acolo unde Gheorghe Dinca a declarat ca a aruncat mobilul tinerei. De asemenea, in locul indicat de Dinca, politistii au mai gasit niste haine. În urma primelor analize, anchetatorii au stabilit că hainele nu aparţin Luizei.Gheorghe Dinca a fost din nou audiat si a facut noi dezvaluiri despre modul in care a ucis-o pe Luiza, tanara disparuta in luna aprilie. Acesta a declarat ca ucis-o pe adolescenta cu o lovitura de pumn si apoi i-a aruncat cadavrul in Dunare.Sâmbătă, anchetatorii au ridicat noi fragmente osoase şi probe biologice din casa lui Dincă. Acesta a spus anchetatorilor, în cursul audierilor de sâmbătă, ce a folosit pentru a creşte temperatura din butoiul în care a ars trupul Alexandrei. Dincă susţine că a pus pe cadavrul fetei vaselină, carton bitumat şi cârpe, au declarat surse judiciare.La cercetarile facute sambata in casa si curtea lui Dinca, oamenii legii au gasit trei telefoane, care au fost ridicate pentru a fi expertizate. De asemenea, au fost descoperite si alte fragmente osoase si pete de sange.Sursele judiciare au declarat că este vorba de haine de damă şi posibile urme de sânge. Şi hainele de damă găsite în locuinţa lui Dincă au urme biologice pe ele. În ceea ce priveşte beciul cu arhitectură complicată, acesta ar fi, de fapt, o rampă pentru maşini, unde erau puse autoturismele în timp ce Dincă lucra sub ele. Beciul nu a fost încă verificat, deoarece nu ar fi informaţii, la acest moment, că fetele ar fi fost ţinute acolo.