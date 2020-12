Gigi Becali: "Eu nu ma vaccinez nici daca mor"

„Nu mai scăpăm de pandemia asta! Eu nu mă vaccinez nici dacă mor. Eu iau cinci picături dintr-un medicament și timp de un an de zile nu am probleme. E mai bun ca vaccinul. Dar nu mă vaccinez! Îmi e frică. Ați văzut că în Anglia e deja altă tulpină... O să vină și o să spună «Băi, nu am nimerit bine. Mai facem un vaccin». Și o mai fie unul, și încă unul... Și peste patru sau cinci azi o sa spun «Pentru că nu putem să ținem evidență și să știm bine cine a făcut vaccin, trebuie să punem cip în mâna dreaptă sau în frunte! E pericol mare și trebuie să știm ce vaccinuri ai făcut».Mai bine zic „Taie-mi capul!„. Dar vaccin nu fac! O să te oblige să îți bagi cip! Și ce înseamnă mâna dreaptă și fruntea? Înseamnă Sfânta Cruce! Și asta-l are pe drac. Și o să spună să-ți pui plachetă cu 666 în tine. Și degeaba mai faci Sfânta Cruce pentru că-l ai pe dracul în tine. Te manipulează cu 5G, cu 9G! Au și 9G! Te manipulează cu calculatoarele. Nu e conspirație, asta spun Sfinții Părinți. Anul 2020 e începutul sfârșitului. Mai durează 40-50 de ani. Noi nu prindem, dar vor prinde copiii noștri. ”, a declarat Gigi Becali la România TV, potrivit GSP.