Grecia intra pe lista rosie. Ce trebuie sa faca romanii care se intorc din aceasta tara

La intoarcerea in Romania, nu vor intra in carantina cetățenii vaccinați împotriva coronavirusului cu schemă completă de cel puțin 10 zile și cei care au fost infectați cu coronavirus în ultimele 180 de zile și nu mai devreme de ultimele 14 zile. De asemenea, vor fi scutiți de carantină copiii cu vârsta de până la 3 ani. În plus, vor scăpa de carantină copiii și adolescenții aflați în categoria de vârstă 3-16 ani, dar cu condiția prezentării unui test PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore.Pe lângă Grecia, pe lista țărilor din zona roșie se mai află: Mare Britanie, Insulele Virgine Britanice, Irlanda, Spania, Portugalia, Olanda, Cipru, Malta, Monaco, Georgia, Cuba, Maldive, Panama, Bahamas, Argentina, Columbia.Lista continuă cu: Jersey, Insula Man, Fiji, Gibraltar, Seychelles, Botswana, Tunisia, Malaysia, Mongolia, Andorra, Curaçao, Libia, Namibia, Kazahstan, Kuweit, Iran, Insulele Virgine ale Statelor Unite, Africa de Sud, Irak, Costa Rica, Brazilia, Nepal și India.