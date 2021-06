Grecia introduce o masura obligatorie pentru toti turistii care intra in tara. Ce se va intampla in vamele cu statul elen

„Fiind vorba de implementare efectivă, probabil de mâine, așa am auzit și data trecută, implementarea efectivă a acestor măsuri ține de autoritățile elene. În momentul în care ele sunt comunicate oficial și în momentul în care am primit comunicarea oficială, am modificat și condițiile de călătorie, tocmai ca cetățenii români să știe la ce să se aștepte când pleacă spre Grecia”, a transmis Oana Darie, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe.De asemenea, MAE a informat ca în GreciaSecretariatul de Stat pentru Protecție Civilă elen a emis o avertizare referitoare la creșterea riscului privind producerea unor incendii de vegetație din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioadă.Zonele cele mai expuse fiind: ​​Attica, Evia (cu excepția Skyros), Kythera, Fokida, Fthiotida, Magnisia, Larissa (Sterea și Tesalia), Achaia, Corint, Argolida, Arkadia și Lakonia în Peloponez, precum și pe insula Rodos.