Grecia va plati cazarea turistilor care se infecteaza cu coronavirus in vacanta

Melania si Donald Trump ar fi in pragul divortului! Potrivit presei de peste Ocean, prima-doamna a SUA ar avea un amant pe care Donald Trump l-ar cunoaste. Amantul despre care presa internațională vorbește ar fi șeful securității magazinului Tiffany, situat

Grecia a anuntat ca va plati cazarea turistilor care se vor imbolnavi de coronavirus in timpul vacantelor in aceasta tara. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al guvernului elen, Stelios Petsas. "Am facut-o în trecut și o vom face în continuare. Ne