Greva generala de la metrou, anulata

„Ca urmare a faptului ca la data trimiterii comunicatului de presa de ieri, nu aveam confirmarea schimbarii conducerii Ministerului Transporturilor, Consiliul General USLM intrunit azi, 20.11.2018, in sedinta extraordinara, a hotărat amanarea declansarii grevei propriu-zise pana după instalarea noului ministru al Transporturilor și prima intrevedere cu acesta în calitate de mediator al prezentului conflict colectiv de munca, la o data ce urmeaza sa o anuntam.", anunta comunicatul USLM, citat de news.ro.Bucurestiul a fost in prag de paralizie, dupa ce sindicatele de la metrou au anuntat ca declanseaza greva miercuri, 21 noiembrie, apoi zilnic, intre orele 4:00 si 16:00, conform unui comunicat al USLM (Unitatea – Sindicatul Liber din Metrou).In fiecare zi, 30.000 de bucuresteni folosesc metroul la primele ore ale diminetii, iar pe parcursul unei zile, numarul de calatori ajunge la 700.000.Ce salarii au angajatii MetrorexUltima greva generala de la Metrorex a avut loc tot in luna noiembrie, dar in 2009, cand sindicalistii au cerut o marire de 20% a salariilor. Acum sindicalistii au cerut de doua ori mai mult: 42%.Salariu mediu net la metrou este 4.000 de lei, dar grevistii reclama si conditiile proaste de lucru, precum si riscurile unui trafic tot mai aglomerat pentru ei si calatori.