Gripa A se raspandeste in toata Europa. Doua tari au declarat epidemie

In Serbia s-au inregistrat, pana in acest moment, doua cazuri de deces, iar in Macedonia numarul imbolnavirilor a crescut in decurs de doar o saptamana cu 43%.Bulgaria si Ungaria nu au anuntat cazuri de decese, dar autoritatile au declarat prezenta epidemiei de gripa in unele zone.Gripa are o raspandire foarte mare si in alte tari din Europa, cum ar fi Franta, Germania, Italia si Spania."Este un virus foarte puternic, cu o perioada de incubatie foarte scurta. De cand ne infectam pana la simptome, doar cateva zile. Si se transmite foarte usor pe cale aeriana. Gripa ca atare afecteaza, in mod deosebit copii, gravide, batrani, oameni cu cancere si alte boli. Oameni cu o stare de sanatate foarte buna, mai rar," a declarat Carmen Cristescu, medic specialist Medicina Interna, asistent universitar Catedra de Virusologie, pentru stirile PRO TV.