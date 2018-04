Halucinant: Criminalul din Brasov si-a facut selfie cu cadavrele copiilor si al sotiei

Anchetatorii au găsit fotografiile în telefonul bărbatului. In acest moment, barbatul este arestat, iar anchetatorii incearca sa afle cu exactitate ce l-a determinat sa comita oribila crima.Florin Buliga sustine in continuare ca si-a salvat familia si ca le-a salvat sufletele. El citeste Biblia in inchisoare si a cerut sa i se aduca mancare de post. Anchetatorii vor sa refaca filmul crimelor, insa Florin Buliga ar fi refuzat sa mearga din nou in casa in care si-a ucis familia.Pe 6 aprilie a implinit 44 de ani. Barbatul, care este pasionat de numerologie, spune ca cifra 6 i-a adus numai ghinion. El ar fi fost marcat de moartea mamei sale pe cand avea 14 ani.Acesta s-a stins din viata intr-o zi de 6, la varsta de 38 de ani.