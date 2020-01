Harta Romaniei in carti citite. Cine citeste mai mult si ce

Libris.ro, cea mai mare librarie online din Romania, a vandut in 2019 peste 2.000.000 volume, in crestere cu 35% fata de anul precedent. Bucurestiul conduce in topul vanzarilor cu peste 475.000 de produse comandate in 2019, cele mai cautate volume in Capitala fiind Povestea mea – Michelle Obama, Privind inauntru – Petronela Rotar si Pana la sfarsit – Irina Binder. Bucurestiul conduce si in ceea ce priveste numarul comenzilor plasate de acelasi client pe intreg parcursul anului – 125, insa cea mai mare medie a comenzii se remarca la Brasov – 181 de lei, dublu fata de media nationala (90 lei).In Bucuresti, media comenzii a fost de 93,29 lei. In topul celor mai active judete in ceea ce priveste achizitiile de carte de pe Libris.ro Bucurestiul este urmat de Brasov (266.755 carti), Cluj (126.260 carti vandute), Timis (102.171), Iasi (100.095 carti) si Sibiu (58.828 carti). La polul opus se afla judetele, Botosani (26.679 carti), Olt (21.723 carti), Calarasi (16.687 carti) si Teleorman (19.459 carti).Pentru al doilea an consecutiv, Irina Binder este cea mai citita autoare a anului. Alti trei autori romani se afla in top 10: Dumitru Constantin Dulcan, Petronela Rotar si Ioana Chicet-Macoveiciuc .Cele mai vandute volume in 2019 au fost Pana la sfarsit –Irina Binder, bestseller in 21 dintre judetele tarii, Pacienta Tacuta –Alex Michaelides, Puterea extraordinara a subconstientului tau –Joseph Murphy, Povestea mea –Michelle Obama si Femei care iubesc prea mult - Robin Norwood.In topul preferintelor romanilor raman titlurile de beletristica si volumele din categoria Dezvoltare Personala, unde cea mai vanduta carte a fost Femei care iubesc prea mult – Robin Norwood.Ne bucuram sa observam ca a crescut numarul clientilor tineri, cu varste intre 18 si 24 de ani, care citesc din ce in ce mai mult si mai diversificat. Au fost extrem de apreciate titlurile exclusive, dar mai ales volumele vandute cu autograful autorului, printre care se numara Evgheni Vodolazkin, Mircea Cartarescu, Cristian Tudor Popescu, Chris Simion si multi altii. Tinem cont de aceasta tendinta si in 2020, cand ne dorim sa continuam acest demers. De asemenea, pentru acest an ne-am propus sa diversificam si oferta de carte de limba engleza, unde dorim sa ajungem la peste 500.000 de titluri, a declarat Laura Teposu, director de dezvoltare Libris.ro Irina BinderLise BourbeauDumitru Constantin DulcanPetronela RotarYuval Noah HarariJojo MoyesMichelle ObamaIoana Chicet-MacoveiciucAlex Michaelidesoseph Murphy1. Pana la sfarsit - Irina Binder2. Pacienta tacuta - Alex Michaelides3. Puterea extraordinara a subconstientului tau - Joseph Murphy4. Povestea mea - Michelle Obama5. Femei care iubesc prea mult - Robin Norwood6. Zeii nu ne-au parasit niciodata - Erich von Daniken7. Cele 5 rani care ne impiedica sa fim noi insine ed.7 - Lise Bourbeau8. Zuleiha deschide ochii - Guzel Iahina9. Hotul de carti - Markus Zusak10. Creierul si Mintea Universului - Dumitru Constantin DulcanFemei care iubesc prea mult (editia 2019) – Robin NorwoodArta subtila a nepasarii – Mark MansonDe vorba cu mine insumi – Prentice MulfordMarele dictionar al bolilor si afectiunilor – editia 4 – Jacques MartelLetting go. Cartea Renuntarii – David R. HawkinsPoarta-te ca o doamna, gandeste ca un barbat – editia 2 – Steve HarveyInteligenta emotionala – editia 4 - Daniel GolemanCele cinci limbaje ale iubirii – Gary ChapmanAsculta-ti corpul, prietenul tau cel mai bun de pe pamant – editia 3 – Lise BourbeauTata bogat, tata sarac – editia 5 – Robert T. Kiyosaki