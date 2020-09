Horatiu Malaele, infectat cu noul coronavirus

Horațiu Mălăele, marele actor al Teatrului Național din București, a aflat că are Covid 19.Este internat în acest moment la spitalul Matei Balș, iar starea sa este stabilă. Vineri seara, actorul trebuia sa urce pe scena teatrului din Targu Jiu în piesa “Caramitru, Malăele câte-n lună şi în stele".“Din păcate aseară am aflat. Ne-a sunat maestrul Malaele şi am aflat această veste nedorită de nimeni. A trebuit să amânăm spectacolul.”