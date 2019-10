Iarna 2019-2020 va fi una grea. Vor fi ninsori pana in aprilie

De asemenea, meteorologul Simona Capsuna, de la Digi24, a confirmat ca am putea avea parte de ninsori anul acesta pana in aprilie 2020. Totodata, in luna octombrie a acestui s-au inregistrat temperaturi mai mari decat media, de aceea ar putea fi cea mai calduroasa din ultima jumatate de secol."Este un element pe care specialiștii americani l-au luat deocamdată în calcul. Înafară de faptul că iarna a venit mai târziu în acest an, vara a fost decalată, iată avem vară și în acest moment. Nu doar floarea soarelui a înflorit a doua oară, există și pomi fructiferi care au înflorit a doua oară. Natura este păcălită de astfel de episoade, le-am văzut și în ultimii ani. Din păcate, e posibil să fie și o lună record pentru lipsa precipitațiilor.Specialiștii americani prevăd o iarnă grea peste Europa, cumva decalată cu ninsori în ianuarie și februarie, probabil și în martie și aprilie”, spune Simona Căpșună, meteorolog.Meteorologii au insa vesti proaste despre urmatoarea perioada. Tara noastra va fi lovita la sfarsitul lunii noiembrie de un vortex polar. Temperaturile vor scădea de atunci sub pragul de îngheț, potrivit prognozei avansate.