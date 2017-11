Iarna isi intra in drepturi. Ciclonul Peter peste Romania

Ciclonul Peter a ajuns sambata in nord-vestul Romaniei si se va extinde treptat, acoperind toata tara. Temperaturile vor scadea pana la 2-4 grade, la inceput in nord si in centru, apoi in restul tarii. Noaptea, valorile termice vor fi chiar si negative.a declarat meteorologul de serviciu Dinu Mărăşoiu, din cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), potrivit Mediafax.