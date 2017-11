Idei de cosuri cadou pentru barbati

Craciunul este, dincolo de semnificatia religioasa a sarbatorii, acea perioda a anului in care le facem cadouri celor dragi, dar si partenerilor de afaceri si angajatilor, in cazul companiilor. Iar cand vine vorba despre daruri, acestea trebuie sa fie deosebite, menite sa aduca bucurie celor care le primesc. Tot mai multi angajatori aleg sa isi rasplateasca angajatii pentru munca si eforturile depuse timp de un an printr-un cos cadou, pentru ca este darul care satisface chiar si cele mai exigente pretentii.Cand vine vorba despre angajatii de sex masculin, este firesc sa te gandesti cum sa ii multumesti, ce cadou sa le oferi? Ei bine, cosurile de Craciun sunt cadouri perfecte pentru domni.Cosuri de la Gourmet Giftiti ofera posbilitatea sa alegi un cadou cu care iti vei face fericiti pe angajatii de sex masculin din companie. Nici nu se poate altfel, caci in cosurile cadou se gasesc bauturi rafinate, precum whisky de cea mai buna calitate si diverse sortimente de vin romanesc , toate pe placul domnilor, numai bune de savurat cu prilejul meselor de Craciun. Totodata, in cosurile special create pentru Craciunul 2017 de catre cei de la Gourmet Gift se regasteste si traditionala tuica romaneasca, nu numai vin sau whisky. La toate acestea se adauga multe dulciuri, gemuri, cozonac traditional, o zacusca exact ca la mama acasa, dar si servete traditionale si decoratiuni, in spiritul Sarbatorilor.Gourmet Gift a venit cu peste 1000 de idei de cadouri pentru Sarbatorile de Paste si de Craciun, in peste 14 sezoane ale acestor sarbatori.Echipa Gourmet Gift participa in fiecare an la targuri celebre de profil din lume, din tari precum Germania, China sau Japonia, fiind mereu cautare de idei pentru cadouri in trend, originale, nu numai pentru barbati, ci si pentru femei si angajatii tineri.Cosurile sunt pentru toate buzunarele. Astfel dedar si celelelate variante, precum cele exclusiviste, au un regim fiscal prietenos, toate cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.