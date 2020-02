Imagini apocalipitice in Italia. Orase intregi sunt pustii din cauza coronavirusului

Imagini apocaliptice in Italia dupa ce 10 orase au intrat in carantina din cauza numarului mare de imbolnaviri cu coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 16 cazuri de coronavirus. In total, 50 de persoane au fost diagnosticate pana acum cu virusul Covid-19. Doua persoane au murit.

In fiecare an, in ziua de sambata de dinaintea duminicii Infricosatoarei Judecati (Lasata secului de carne), crestinii ortodocsi din Romania isi pomenesc mortii. Mosii de iarna sau Sambata mortilor vor fi anul acesta la data de 22 februarie 2020. In aceasta zi, in Biserica se pomenesc