Imagini halucinante la un Bal al Bobocilor din Cluj. Mai multe eleve au mimat sexul oral de fata cu toata lumea

Una dintre probele pe care le-au avut de trecut cateva tinere, aspirante la titlul de Miss, a fost aceea de mima sexul oral cu o banana. Mai multi baieti au tinut intre picioare cate o banana, iar fetele au mimat scene de sex oral cu acestea.Imaginile scandaloase au fost postate pe retelele de socializare de o eleva, care a participat la balul bobocilor.„Era organizat de școală (balul – n.r.), dar cadrele didactice nu au luat parte la acest bal. Nu era niciunul dintre părinți și niciunul dintre profesori. Era un bal al bobocilor și era un concurs. Pur și simplu, erau niște probe pentru Miss Boboc. Probabil că dacă una dintre fete sau unul dintre participanți refuza proba, erau descalificați. Poate că s-au mai întâmplat probe dintr-astea. Cum eu nu am participat la baluri de multă vreme, nu mi-am dat seama unde s-ar fi putut ajunge. Din punctul meu de vedere, nu văd să fie ceva rău în chestia asta, nu văd niște acte sexuale sau știu eu... Eu le văd doar niște simple probe la un bal, nu văd nimic rău în chestia asta, adică... Dacă alții au alte probleme sau văd altfel, asta este fix problema lor. Fiecare își dă cu părerea, are dreptul. Am postat chestia asta... Știu că partea mea de vină e aici, că s-a răspândit în toată lumea, dar n-am știut unde se va ajunge. Și în al doilea rând, m-ați întrebat de participanți. Nu îi cunosc, n-am luat legătura cu ei, dar am aflat de la anumiți colegi de-ai lor, care mi-au scris pe o rețea de socializare, că au reacționat foarte urât... Na, vă dați seama cum se simt când toată lumea își bate joc de ei”, a declarat una dintre participante pentru Digi FM.