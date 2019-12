Impactul realitatii virtuale in ziua de azi: Avantaje si dezavantaje

In ultima perioada au aparut tot mai multe dispozitive VR care sunt pe placul tot mai multora dintre noi, indiferent de varsta. Pe masura ce tehnologia continua sa se imbunatateasca prin diferite dispozitive inteligente si pe masura ce noi aplicatii sunt descoperite, exista un argument care trebuie adus in vedere, si acela ca realitatea virtuala aduce multe schimbari in viata noastra.In acest articol, vom crea cateva scenarii interesante care ar putea schimba modul in care percepi realitatea virtuala. In orice caz, exista atat laturi pozitive, cat si negative ale realitatii virtuale, care ar putea schimba modul in care experimentam lumea - atat in ​​realitatea fizica, cat si in realitatea virtuala.Realitatea este ca realitatea virtuala este un concept care a existat de cateva decenii. Anii ‘90 au adus unele utilizari practice ale VR sub forma de jocuri video. Dar, datorita prematuritatii tehnologiei, nu a ajuns niciodata sa reprezinta un dispozitiv atat de avansat incat sa uimeasca oamenii.Daca te intereseaza atat de mult subiectul realitatii virtuale, poti sa citesti cartea lui Ernest Cline care se numeste „Ready Player One”. Iata pe scurt despre ce este vorba:“Este anul 2045, iar societatea s-a descompus din cauza suprapopularii, a deficitului de energie si a somajului extrem. Pentru a scapa de viata lor mizerabila, oamenii au apelat la OASIS, un mediu de realitate virtuala incredibil de realist. OASIS este mai mult decat un simplu joc video. Oamenii au locuri de munca in aceasta lume virtuala, studentii urmeaza scoala in salile de clasa virtuale etc.”Pe baza acestei carti a aparut intrebarea: De ce sa petreci timp in lumea reala cand poti intra intr-o lume virtuala in care poti fi oricine si sa mergi oriunde? Cat de departe va merge realitatea virtuala depinde in mare masura de cat de bine indeplineste cele cinci simturi. Iata unde se afla in prezent VR in acest domeniu:Privire: Evident, aceasta este acoperita. Vederea este pilonul VR.Auz: De asemenea, este acoperit. Puneti o pereche de casti de inalta calitate si veti fi aspirat de experienta.Atingeti: Se ajunge acolo cu accesorii care au capacitati impresionante de feedback haptic.Miros: Nu este chiar acolo, dar va aparea in viitor. O companie numita VAQSO dezvolta un dispozitiv suplimentar VR care se sincronizeaza cu scene sau actiuni (adica mirosind focuri de arma simulate dupa tragerea unei arme virtuale).Gust: Exista idei in acest sens.Deci, potentialul larg al VR depinde de cateva lucruri. Cea mai importanta este tehnologia in sine. Companii precum Samsung au ajutat enorm prin expedierea a sute de mii de casti ca articole promotionale.Adoptarea merge mana in mana cu dezvoltarea aplicatiilor. Pe masura ce mai multe persoane incep sa foloseasca VR, vor fi stimulente mai mari pentru companii sa proiecteze aplicatii. Ganditi-va doar la aplicatiile pentru smartphone-uri. Deoarece piata telefoanelor mobile a crescut exponential, la fel si magazinele de aplicatii Android si Apple.Cu o experienta VR realista, puteti petrece timp cu persoane dragi indepartate, prin simpla apasare a unui buton. Ganditi-va la prima data cand ati folosit FaceTime sau un alt software de conferinta video. Cu totul altceva decat sa faci un apel telefonic. VR inmulteste acest mediu de comunicare mai liniar de sute de ori. Un alt aspect pozitiv se refera la obtinerea a unei mai bune vederi asupra produselor de comert electronic inainte de a face cumparaturi.Cea mai neobisnuita situatie a realitatii virtuale ar fi inclinatia spre evadism. Adica, daca cineva este deprimat si nemultumit de viata sa, ar putea folosi VR ca o evadare intrand intr-o lume diferita in care nu trebuie sa fie ei insisi.Sanatatea este o alta preocupare. Si nu doar preocuparile mai evidente de sanatate (degradarea vederii, convulsii etc.), ci probleme de sanatate care ar putea sa se dezvolte in timpul unei utilizari extinse. Daca devenim atat de obsedati de lumile noastre fanteziste, in care lucram, socializam si ne recadem in realitatea virtuala, ce se va intampla oare cu sanatatea noastra?