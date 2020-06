Imprumuturi de 1,2 miliarde euro acordate IMM-urilor romanesti

Creditele de capital si investitii au actiuni egale la imprumuturile de 6 miliarde de lei deja extinse de catre banci, a explicat premierul Orban. El a mai spus ca Guvernul va lansa un program similar pentru subventionarea imprumuturilor bancare pentru companiile mari in termen de zece zile.Astfel se doreste relansarea economiei in Romania si deblocarea industriilor afectate de pandemia cu Covid-19. Turismul si restaurantele au suferit cel mai tare trimitand angajatii in somaj tehnic. Astfel pentru toti acesti angajati salariu brut a scazut cu 25%. Dupa o incercare esuata, platforma IMM Invest a fost lansata cu succes pe 28 aprilie, iar peste 50.000 de IMM-uri au solicitat imprumuturi de capital si investitii.Statul garanteaza 90% din valoarea imprumutului si acopera costurile dobanzilor pana la sfarsitul anului.Bancile inscrise in program fac propria evaluare a companiilor pe care le finanteaza.Programul a fost initial conceput pentru imprumuturi de pana la 15 miliarde de lei (3 miliarde euro), dar Parlamentul a marit limita la 30 miliarde de lei (6 miliarde euro).