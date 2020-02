In China au fost interzise inmormantarile. Persoanele decedate din cauza coronavirusului sunt incinerate

Trupurile neinsufletite sunt incinerate doar in crematorii autorizate si care se afla foarte aproape de locul in care s-a produs decesul, pentru ca acestea sa nu mai fi transportate in alte regiuni.Tradiţiile funerare precum priveghiul sunt interzise, iar cadavrele trebuie dezinfectate şi băgate într-un sac ce va fi sigilat de către medici legişti şi care, odată sigilat, nu mai poate fi deschis.Serviciile funerare vor trebui să trimită personal şi vehicule speciale pentru a prelua cadavrele şi a le transporta în conformitate cu ruta prestabilită, iar cadavrele trebuie incinerate în crematorii desemnate de autorităţi, potrivit protocolului citat.