Inaltarea Domnului - Traditii si obiceiuri. Ce nu este bine sa faci sub niciun chip

Odata cu Inaltarea Domnului, se inalta si sufletele celor adormiti de la Saptamana Luminata incoace. Sufletele care rataceau, deveneau strigoi si provocau neajunsuri oamenilor si animalelor.In aceasta zi se practicau ritualuri magice de aparare: erau culese si sfintite plante despre care se crede ca au proprietati apotropaice (leustean, alun, paltin), se buciuma la raspantia drumurilor si pe dealuri, iar oamenii se incingeau peste brau cu ramuri de leustean.Potrivit legendei, in momentul in care Maica Domnului l-a nascut pe Iisus Hristos, in ieslea grajdului, animalele au luat si ele parte la eveniment. Pe cat de cuminti erau boii si oile, pe atat de galagiosi erau caii. Ca mahnire ca pruncul nu avea liniste, din pricina nechezatului cailor, Maica Domnului le-ar fi spus sa nu se sature de mancare decat o data in an, la inaltarea Domnului. Astfel, in ziua in care caii "isi praznuiesc" Pastele, pentru un ceas, ei se satura de pascut.Aceasta traditie mai este cunoscuta si ca Joia Iepelor sau Ispasul.Se spune ca Ispas a fost martor la inaltarea Domnului, alaturi de cei trei Apostoli. si pentru ca era un om bun si vesel, oamenii ar incerca in aceasta zi sa fie bine dispusi si sa nu-si caute pricini de suparare. Exista o credinta populara potrivit careia cel care moare de Ispas ajunge direct in Rai, scrie libertatea.ro.Daca de Paste crestinii se saluta intre ei adresandu-si cuvintele "Hristos a Inviat!", in aceasta zi de mare sarbatoare, crestinii folosesc formula de salut "Hristos s-a Inaltat!".Femeile nu imprumuta sare si nu dau foc din casa fiindca exista credinta ca astfel toata casa va vui, iar vacile nu vor mai da lapte. Oamenii isi leaga frunze de nuc peste brau, pentru ca se spune ca si Mantuitorul le-ar fi purtat in momentul inaltarii.Se fac pomeni si se imparte pentru morti, mai ales branza, ceapa verde, paine calda si rachiu.Este ultima zi cand se mai pot manca oua rosii.Batranii spun ca, pentru a avea o recolta bogata, semanatorile se fac pana in ziua de inaltare. Tot in aceasta zi se sfintesc plantele de leac – leusteanul, paltinul, alunul. In unele zone oamenii se bat cu leustean ca sa fie feriti de boli si de rele.