Inaltarea Sfintei Cruci: traditii si obiceiuri. Ce nu este bine sa faci astazi sub niciun chip

Pe 14 septembrie, crestin ortodocsii celebreaza Inaltarea Sfintei Cruci. Este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine si aminteste de patimile si moartea Mantuitorului pe Golgota. AEste o sarbatoare cu o semnificatie puternica, in care se tine post aspru. Inaltarea Sfintei Cruci marcheaza si doua evenimente solemne: Aflarea Crucii si inaltarea ei in fata poporului de catre episcopul Macarie al Ierusalimului, la 14 septembrie 335, si aducerea Sfintei Cruci de la persi, in 629, in vremea imparatului bizantin Heraclius, care a asezat-o in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim.Ziua Crucii sau Inaltarea Sfintei Cruci este o sarbatoare plina de semnificatii si traditii. Potrivit Calendarului popular, aceasta zi se mai numeste si Carstovul Viilor si Ziua sarpelui. Sub prima denumire, ziua este cunoscuta mai ales in zonele deluroase si sudice, in zonele viticole, marcand inceputul culegerii viilor. A doua denumire este legata de faptul ca, din aceasta zi, se crede ca serpii si alte reptile incep sa se retraga in ascunzisurile subterane, hibernand pana in primavara. La sate, inca se mai crede ca serpii, inainte de a se retrage, se strang mai multi la un loc, se incolacesc si produc o margica numita "piatra nestemata", ce ar folosi pentru vindecarea tuturor bolilor.