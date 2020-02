Inca 5 decese din cauza gripei

Cele cinci persoanele decedate sunt o femeie în varsta de 38 de ani, din judeţul Sibiu, un bărbat în varsta de 67 de ani, din judeţul Ilfov, un bărbat in varsta de 41 de ani, din judeţul Constanta, o femeie în vârstă de 44 de ani, din judeţul Dolj, şi un bărbat de 26 de ani şi Prahova. Cu toţii aveau conditii medicale preexistente şi nu fuseseră vaccinaţi.Ministerul Sanatatii a declarat joi epidemie de gripa in Romania, dupa ce in ultima saptamana a fost raportata, de catre Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, o crestere a numărului de îmbolnăviri prin infecții respiratorii acute față de nivelul așteptat.Potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, în sezonul 2019 - 2020 au fost raportate la nivel national 7022 cazuri de gripa clinica, raspandite pe intreg teritoriul tarii, un numar aproape dublu fata de cele raportate in saptamana precedenta (3645) si fata de cele raportate in aceeasi saptamana a anului precedent S 05/2019 (3455 cazuri).

