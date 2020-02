Inca doua persoane confirmate cu coronavirus in Romania

Potrivit informatiilor furnizate de Ministerul Sanatatii, este vorba despre un barbat in varsta de 45 de ani din Maramures, care s-a intors in tara pe 25 februarie. El s-a prezentat la medic in Italia, unde i s-a dat un tratament si a plecat acasa in Romania. A ajuns cu febra in tara si a fost internat in Maramures. In urma testelor facute in Romania s-a stabilit ca este infectat cu coronavirus.Cea de-a doua persoana este o femeie din Timisoara, in varsta de 38 de ani, care s-a intors in tara pe 25 februarie si a facut febra. Pe 27 februarie, femeia s-a prezentat la spital, a primit tratament şi a mers acasă în izolare. Astăzi, şi testul dânsei a fost confirmat pozitiv, a anunţat Nelu Tătaru, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii.„Cazul de la Timişoara este într-o stare bună, iar cel de la Cluj (n. red. - bărbatul din Maramureş, internat la Cluj) se simte un pic mai bine şi rămâne sub supraveghere“, a mai spus Nelu Tătaru. Raed Arafat a precizat că bărbatul de la Maramureş a fost internat cu insuficienţă respiratorie, cazul fiind unul mediu. „Astăzi este ceva mai bine“, a spus Arafat. Potrivit acestuia, vor fi testate şi persoanele care au călătorit cu cele două persoane şi, de asemenea, specialiştii au început anchete epidemiologice.