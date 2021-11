Inca o zi libera pentru bugetarii din Romania. Anuntul facut de ministrul Muncii, Raluca Turcan

O decizie definitivă ar putea fi luată săptămâna viitoare spun surse din executiv."se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii.Multi dintre angajati ar putea sa isi mai ia inca doua zile libere, la care se mai adauga si weekendul dinainte de Moş Nicolae. Crăciunul de anul acesta însă nu vine cu zile libere in plus. Prima si a doua zi a sărbătorii vor fi tot in weekend.1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nou24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române30 aprilie - Vinerea Mare,2 -3 mai - Paște ortodox 20211 mai - Ziua Muncii1 iunie - Ziua Copilului20 iunie (duminică) - Rusalii21 iunie (luni) - A doua zi de Rusalii15 august - Adormirea Maicii Domnului30 noiembrie - Sfântul Andrei1 decembrie - Ziua Națională a României25 decembrie, 26 decembrie - CrăciunulPotrivit legislației în vigoare, angajații care lucrează în zilele considerate libere vor primi în plus la salariu.