Inca un medic a facut semipareza dupa administrarea celei de-a doua doze de vaccin Pfizer

„S-a intamplat in felul urmator…În momentul in care mi-a fost administrata prima doza, in data de 7 ianuarie, dupa cele 15 minute in care am stat la triaj sub supraveghere nu am avut nicio reactie. Am fost trimis acasa, nu am avut nimic, pana in momentul in care m-am pus in pat sa dorm 2 ore. În momentul in care m-am trezit, ma simteam foarte foarte molesit, cu cefalee, dureri muculare, greata, ameteala, iar noaptea, cand m-am trezit, nu am putut să mă mişc, a fost o semipareză pe parte stângă, parte pe care mi-a fost administrat vaccinul. In momentul in care am mers inapoi la centrul de vaccinare si le-am zis reactiile, mi s-a zis ca e normal”, a spus medicul la România Tv.