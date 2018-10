Articole recomandate

Reactia medicului care l-a operat pe copilul de 1 an si 10 luni la Sanador: "A fost un soc si o mare trauma" Medicul chirurg care l-a operat pe baietelul de un an si 10 luni la spitalul privat Sanador din Capitala a facut primele declaratii. Medicul Laura Balanescu a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca toate protocoalele au fost respectate in cazul copilului care a murit in urma unei

Inca un pacient a decedat la spitalul privat unde a murit baietelul de nici doi ani Inca un pacient mort la spitalul Sanador din Capitala, dupa ce zilele trecute un baietele de numai 1 an si 8 luni s-a stins din viata in urma unei operatii de hernie inghinala. Este vorba despre o femeie în vârstă de 65 de ani a murit, azi, în spitalul privat din centrul

Ninsori abundente in Romania. Ce zone au fost afectate Romania este afectata de ninsori abundente la aceasta ora. Ninge viscolit pe Tansfagarasan, unde se actioneaza cu utilaje de deszapezire. Stratul de zapada masoara deja trei contimetri pe carosabil si se circula in conditii de iarna. Peisajul este unul desprins parca din povesti. Drumarii

Alerte de vreme rea in toata tara: Ce vesti proaste transmit meteorologii Meterologii vin cu vesti proaste despre vreme! Temperaturile vor scadea drastic in urmatoarele zile in majoritatea regiunilor tarii. De asemenea, ANM a emis avertizari de cod galben si portocaliu in toata tara. In sud, incepand de miercuri se anunta vant puternic. Vor fi rafale puternice