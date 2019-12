DecoIdeea iti decoreaza masa de Craciun – Ce ar trebui sa ai in vedere pentru aranjarea me...

Incendiu la mall-ul Afi Cotroceni Un incendiu a izbucnit marti dimineata la Mall Afi Cotroceni. Zeci de persoane au fost evacuate. Incendiul ar fi izbucnit de la camera tehnica a unui restaurant aflat la ultimul etaj al complexului comercial. Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 10:30.La fața locului

Taxa Oxigen a fost amanata Introducerea Taxei Oxigen a fost amanata pana in luna martie. Potrivit Gabrielei Firea, primarul Capitalei, lunile ianuarie si februarie vor fi destinate unei campanii de informare a cetatenilor. ”Deoarece conştientizăm faptul că cetăţenii trebuie să fie

Romanii arunca la gunoi intr-un an mancare ce ar putea hrani timp de 20 de ani populatia unui oras mare Un roman arunca in medie 130 de kilograme de mancare pe an, arata cele mai recente statistici. Toata aceasta risipa facuta in intr-un an ar ajunge sa hraneasca timp de 20 de ani populatia unui oras mare, au aratat reprezentantii unei organizatii non-guvernamentale. Pentru a estompa aceasta

A fost aleasa Miss Univers 2019. Cum arata cea mai frumoasa femeie din lume Cea de-a 68-a editie a concursului Miss Univers 2019 a avut loc duminica seara in Atlanta, SUA. Cea care a plecat acasa cu mult ravnita coroana a fost Zozibini Tunzi, Miss Africa de Sud, o tanara de culoare, in varsta de 26 de ani. Ea s-a impus in fata concurentei din Puerto Rico si