Incendiu puternic: Arde Delta Vacaresti din Capitala

Un incendiu puternic a izbucnit in Delta Vacaresti din Capitala. Pompierii s-au mobilizat si incearca sa stinga focul. Potrivit informatiilor, suprafata afectata este de 30.000 de metri pătraţi de teren, iar în zonă se ridică un fum gros. Pentru lichidarea

Coronavirusul continua sa faca victime in Italia. Autoritatile au anuntat al cincilea deces in urma infectarii cu Covid-19. Este vorba despre un barbat in varsta de 88 de ani din zona Lombardia. Coronavirusul continuă să ucidă în Italia, iar noul bilanţ arată