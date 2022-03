Incendiu puternic in Bucuresti! Un centru comercial de pe Calea 13 Septembrie a luat foc. Raed Arafat: "Exista riscul sa se prabuseasca"

Raed Arafat, șeful DSU, avertizează că există riscul ca mall-ul Prosper să se prăbușească din cauza incendiului puternic.”Acum câteva minute am vorbit cu inspectorul-șef al ISU București-Ilfov. Situația este sub control. Riscul de propagare este aproape de zero. Victime până acum nu avem, dar va fi verificată întreaga clădire. Fiind o clădire pe structură metalică, există întotdeauna un risc de prăbușire după un astfel de incendiu și de aceea pompierii sunt extrem de atenți la el și pentru asta au lucrat într-un mod mai defensiv. Vor continua să intervină până lichidează incendiul și până ne asigurăm că zona este în sigurnață.Continuăm recomandarea care s-a dat și prin RO-ALERT, ca oamenii să nu vină în zona respectivă, să ocolească și cei care au fost sau sunt expuși fumului să închidă geamurile și să nu iasă se se expună direct fumului până se controlează și până dispare acest risc”, a declarat Raed Arafat.