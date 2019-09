Un autobuz al Societatii de Transport Bucuresti (STB) a vazut in raul Dambovita sambata dimineata. Incidentul s-a produs in urma unui accident cu un autoturism care ar fi trecut pe culoarea rosie a semaforului. În urma accidentului a fost rănit un pasager care se afla în

In Romania s-au produs 5 cutremure succesive in doar 24 de ore, in zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor transmise de Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Ieri-dimineața, la ora 7:50, a avut loc un seism cu magnitudinea de 2,4, la o

Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este ultima sarbatoare din anul bisericesc. Noul an bisericesc incepe la 1 septembrie. Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul se praznuieste in fiecare an, la 29 august. In aceasta zi se tine post pentru a ne infrana asemenea lui Ioan Botezatorul, dar