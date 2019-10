Incident grav la metrou. Barbat tarat pe peron dupa plecarea trenului

Intregul incident s-a petrecut sub ochii calatorilor ingroziti. Potrivit primelor informatii, furnizate de reprezentantii Metrorex, barbatul a vrut sa urce in tren chiar in momentul in care usile garniturii se inchideau. Piciorul barbatului a fost prin intre usi, iar corpul sau a ramas in afara trenului. Acesta a fost izbit de oglinda de la capatul peronului si de balustrada. Oamenii de la paza au reusit sa il scoata pe barbat. De asemenea, barbatul a refuzat sa astepte ambulanta si a plecat.Incidentul s-a produs pe fondul neatenţiei mecanicului, dar şi din cauza faptului că pe respectivul tronson circulă garnituri vechi de tipul "trenul galben fără cai", care nu sunt dotate cu senzori care nu permit închiderea uşilor dacă în zonă se află un corp dur.