Incidenta cazurilor de coronavirus, un nou record negativ in Bucuresti

La nivel national a crescut incidenta cazurilor de coronavirus, ajungand astazi la 3,95 de cazuri la mia de locuitori, fata de 3,90 cat era ieri. Situatia ramane alarmanta in judetul Ilfov, unde incidenta continua sa creasca, atingand astazi un nou record: 9,37 de cazuri la mia de locuitori. In Bucuresti incidenta cazurilor de coronavirus a atins un nou record: 7,08. In Capitala, in ultimele 24 de ore au fost depistate pozitiv 940 de persoane infectate cu noul coronavirus.Bucurestiul si 13 judete, in scenariul rosu! Incidenta cazurilor la mia de locuitoriBucuresti – 7,08 cazuri la mia de locuitoriJudetul Alba – 3,67 cazuri la mia de locuitoriJudetul Arad – 3,49 cazuri la mia de locuitoriJudetul Brasov – 5,18 cazuri la mia de locuitoriJudetul Cluj – 5,93 cazuri la mia de locuitoriJudetul Constanta – 4,34 cazuri la mia de locuitoriJudetul Galati – 3,08 cazuri la mia de locuitoriJudetul Giurgiu – 3,45 cazuri la mia de locuitoriJudetul Hunedoara – 4,75 cazuri la mia de locuitoriJudetul Ilfov – 9,37 cazuri la mia de locuitoriJudetul Salaj – 3,06 cazuri la mia de locuitoriJudetul Sibiu – 3,48 cazuri la mia de locuitoriJudetul Timis – 5,84 cazuri la mia de locuitoriJudetul Valcea – 3,00 cazuri la mia de locuitori