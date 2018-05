Incredibil din ce motiv si-a ucis baiatul de 9 ani bunica!

In cursul dupa-amiezei de ieri, intre baiat si bunica sa a izbucnit o cearta, din cauza refuzului femeii de a-si lasa nepotul sa se joace la calculator. Intr-un acces de furie copilul a luat un cutit si si-a injughiat bunica. In momentul in care a realizat ce a facut, a sunat la 112. Cand au ajuns la fata locului, medicii au gasit-o pe femeie in stop cardio respirator, cu o rana masiva la gat, asa ca au anuntat si politia.Din pacate insa, dupa 45 de minute de manevre de resuscitare, bunica a murit. Nepotul a ramas la fata locului, iar anchetatorii au incercat sa afle ce a determinat un asemenea atac din partea unui baiat in varsta de 9 ani. Vecinii sustin acum ca minorul avea, in general, un comportament agresiv, conform stirileprotv.ro. cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri. Copilul nu va raspunde penal, pentru ca, potrivit legii, e aparat de prezumtia ca nu are discernamant, dar cazul a fost sesizat la Directia pentru protectia copilului sector 1. Politistii spun ca baiatul ar suferi de tulburari de comportament, insa doar psihiatrii vor putea stabili ce a declansat atacul asupra bunicii lui.