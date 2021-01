Inghetata contaminata cu noul coronavirus

Pe 15 ianuarie a inceput cea de-a doua etapa de imunizarere impotriva coronavirusului. Pentru a marca public inceputul acestei etape, presedintele Klaus Iohannis s-a vaccinat in aceasta dimineata, in direct. Cine se imunizeaza in a doua etapa? Persoanele cu varsta de peste 65 de ani Persoanele cu

Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat ca in a doua etapa a campaniei de vaccinare se vor putea imuniza si persoane care nu sunt incluse in aceasta runda, daca vor ramane doze nefolosite. „Intenția de la Comitet este să nu se piardă nici

Pandemia ne-a invatat multe lucruri si a resetat nu doar interiorul, cat si exteriorul umanitatii. Inclusiv modul in care lucram cunoaste transformari in ultimele luni. Adevarul este ca atat timp cat ai o conexiune buna la internet si un laptop, orice lucru este posibil. Daca lucrezi in IT,