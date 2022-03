Instagram si Facebook, interzise in Rusia. Influencerii, in lacrimi

O noua alerta alimentara in Romania! Oua contaminate cu salmonella au fost retrase de la comercializare in mai multe judete din tara, a anuntat ANSVSA. Aceasta masura a fost luata de urgenta ca urmare a prezenței unui serotip de salmmonella înalt patogen din fecale de la găinile

Exista suspiciuni ca Rusia ar putea planifica atacuri cu arme chimice in Ucraina. Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat ca aceste suspiciuni au aparut dupa ce Moscova a fabricat fake news-uri despre laboratoarele de arme chimice și biologice pe care americanii le-ar

Psihiatrul Gabriel Diaconu a facut o analiza asupra comportamentului pe care il are Vladimir Putin in ultima perioada. Medicul a declarat ca liderul rus pare sa fie foarte instabil si il compara cu Hitler. Mai mult, psihiatrul spune despre presedintele Rusiei ca este "un psihopat narcisic malign".

Donald Trump, fostul presedinte al SUA, a lansat un avertisment in ceea ce priveste planurile pe care le are Vladimir Putin in Ucraina. Fostul sef de stat a declarat ca situatia din Ucraina s-ar putea inrautati, pentru liderul rus nu se va opri pana cand nu isi va atinge scopul pentru care a