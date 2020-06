Institutul Matei Bals nu mai primeste pacienti cu COVID-19. Toate paturile sunt ocupate

Institutul de Boli Infectioase “Matei Bals”, din Bucuresti, nu mai face fata numarului de imbolnaviri. Toate paturile sunt ocupate si nu mai poate primi pacienti bolnavi de coronavirus. Numarul cazurilor de persoane infectate este in crestere, iar toate paturile s-au ocupat. Pacientii bolnavi vor fi transferati in spitalele de suport, destinate pacientilor diagnosticati cu noul coronavirus."In momentul asta nu sunt locuri libere si este clar ca cifrele din ultimele zile se vad in plan practic, la spitalele de boli infectioase. Sigur ca vom face si externari si lucrurile vor merge in continuare. Trebuie tras un semnal de alarma. Daca situatia va merge in sensul cresterii acestui numar de imbolnaviri, sa se depaseasca de capacitatea de internare, si in sectiile normale si la ATI", a declarat medicul Adiran Marinescu pentru Europa Fm.