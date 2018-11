Intrarea in Biserica a Maicii Domnului: traditii si obiceiuri

Potrivit traditiei populare, aceasta sarbatoare mai poarta numele de Ovedenie sau Vovidenie, termen ce provine din limba rusa “vavedenie”, care inseamna intrare. Se spune ca in aceasta zi incepe iarna, iar taranii cred ca in aceasta noapte comorile ascunse ard cu flacara albastra si cerurile se dechid, la fel ca in ziua de Craciun, in timp ce animalele graiesc cu glas omenesc.Deoarece este si o sarbatoare a luminii, “care sparge intunericul iernii si al mortii”, exista traditia ca in aceasta noapte trebuie tinute luminile si focurile aprinse, pentru a cerceta cerul pentru a descoperi semnele vremii ale rodului anului ce urmeaza.In aceasta zi, femeile dau de pomana “lumina de veci”, deoarece se spune ca lumanarea data pentru sufletul mortilor, mai ales pentru cei care au decedat fara lumanare, dar si pentru cei vii, nu se va stinge niciodata pe lumea cealalta.In aceasta zi, considerata magica, se spune ca pentru a avea spor, candela trebuie sa fie stea aprinsa, iar focul sa arda in sobe toata noaptea.Sarbatoarea este si un prilej pentru a se face previziuni asupra vremii. Astfel, se crede ca daca ziua de 21 noiembrie va fi innorata, peste an vor fi epidemii, iar daca va ninge, atunci va fi o iarba lunga si foarte grea.De Intrarea Maicii Domnului in Biserica, toti cei care sunt certati trebuie sa se impace, cerandu-si iertare unii de la altii, pentru ca Postul Craciunului sa le fie de folos. S-a pastrat si acum obiceiul ca in aceasta zi sa se fac apa de leac punand vase pline in dreptul sfintelor icoane, impreuna cu o lumanare aprinsa.Tot in seara de Ovidenie, crediciosii obisnuiesc sa unga tocul usii cu usturoi, dar si ferestrele sau ale spatii care comunica cu exteriorul, asta pentru a tine la distanta fortele raului.Pentru ca este o sarbatoare marcata cu cruce rosie in calendar, in aceasta zi oamenii nu au voie sa lucreze, daca isi doresc sa aiba belsug si spor in toate.Pentru ca bucuria sarbatorii Intrarea Maicii Domnului in Biserica sa nu fie umbrita de post, Biserica a randuit ca pe 21 noiembrie sa fie dezlegare la peste.In zonele rurale, se implineste un ritual care, spun credinciosii, alunga bolile: in fiecare gospodarie, la icoana Maicii Domnului se pune un vas cu apa proaspata si se aprinde o lumanare. Consumata dimineata, apa respectiva este un remediu pentru boli.