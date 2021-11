Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Traditii si obiceiuri

Cazurile de noi infectii cu coronavirus au izbucnit din nou in Europa. Dupa ce Austria a anuntat ca intra in carantina totala, acum se pregateste si Germania de un nou lockdown. Cancelarul german, Angela Merkel, a anunțat că vor fi impuse noi restricții în zonele în care

Centralele termice nu vor mai putea fi instalate in apartamente. Ministerul Mediului pregateste o serie de masuri pentru a reduce polurea. Printre acestea se numara si interdictia de a mai monta centrale termice in apartamentele de bloc. „Atât ministerul, cât şi UAT-urile

Austria este prima tara din Europa care anunta din nou restrictii dure dupa ce numarul infectiilor cu coronavirus a crescut alarmant in ultimele saptamani. Astfel, Austria va intra in lockdown total incepand de luni, 22 noiembrie, a anuntat, vineri, cancelarul Alexander Schallenberg. Totodata, in